Ferrara: «Inter sta facendo il suo, Napoli allucinante. Skriniar ora rimane»

Ciro Ferrara ha parlato dagli studi di Dazn prima della partita dell’Inter con l’Empoli. Alcuni temi presi in considerazione, tra cui il rientro di Stefan de Vrij.

RIENTRO – Ciro Ferrara ha commentato così le scelte di Simone Inzaghi, le questioni Milan Skriniar e Romelu Lukaku: «Simone Inzaghi ha scelto di rendere partecipe anche Stefan de Vrij in questa squadra. Lo è stato fino a qualche settimana fa, con la partenza di Milan Skriniar potrebbe tornare fondamentale. La trattativa tra Inter e PSG non penso si concretizzi a gennaio. Romelu Lukaku se non è nelle migliori condizioni può risultare goffo nei movimenti ma anche nei controlli più semplici. Tutto sommato l’Inter sta facendo il suo campionato, il Napoli sta facendo percorso allucinante. Le altre ogni tanto inciampano, ma ci sta».