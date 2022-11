Marianella: «Inter, impresa staordinaria! Vanno dati tanti meriti. Lukaku…»

Massimo Marianella, negli studi di Sky Sport, analizza il cammino in Champions League dell’Inter di Inzaghi, in campo questa sera contro il Bayern Monaco

PERCORSO – Questa l’analisi di Massimo Marianella: «Inter, che settimana! Prima il Bayern Monaco e poi la Juventus. I nerazzurri hanno fatto la cosa più straordinaria possibile. Il Napoli non è una sorpresa, ha dominato. L’Inter aveva cominciato la stagione un pò così così, poi ti capita questo girone in cui leggi Bayern Monaco e Barcellona e dici “porca miseria, non c’era di peggio”. E invece la squadra di Inzaghi fa un’impresa straordinaria, approfitta di un Barcellona non al 100% ma fortissimo sulla carta. Loro avevano Lewandowski, l’Inter non ha praticamente mai avuto Lukaku. Contro il Bayern Monaco il belga avrebbe giocato più di un tempo. Il percorso di recupero ha un altro fastidioso stop, è un giocatore fondamentale che doveva essere la ciliegina per questa Inter. E quindi ai nerazzurri bisogna dare tanti meriti, per quello che ha fatto ed essere riuscita ad arrivare a Monaco a giocarsi questa partita in tranquillità»