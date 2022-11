Iachini: «Scudetto? Dico Napoli! In Serie A una questione di cicli diversi»

Giuseppe Iachini intervistato da Tuttomercatoweb ha parlato della lotta scudetto in Serie A, con una preferenza in particolare.

LOTTA SCUDETTO – Iachini esprime la sua opinione riguardo la lotta scudetto in Serie A: «La Juventus dopo diversi anni è in una fase di ricostruzione. Nel calcio ci sono dei cicli. C’è stato quello della Juve, quello del Milan, dell’Inter e così via. Scudetto? Sono simpatizzante di Luciano Spalletti. Il Napoli con entusiasmo e la spinta della città può giocarsela».

Fonte: Tuttomercatoweb – Alessio Alaimo