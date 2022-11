Allegri: «Vlahovic non recuperato! Due recuperi con l’Inter»

Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha spiegato anche la situazione infortuni in vista soprattutto della sfida contro l’Inter in programma domenica.

SITUAZIONE INFORTUNI – Allegri in conferenza stampa ha spiegato la situazione infortuni: «Vlahovic? A parte Locatelli non recuperiamo nessuno! McKennie ha un edema che non si capisce se sia dato da un colpo o da uno stiramento. Ho Locatelli, Rabiot, Fagioli e Moretti a centrocampo. Pogba è dispiaciuto per l’Inter e il Mondiale. Infortunati? Lunedì per l’Inter avremo a disposizione a Di Maria e Bremer, da lunedì prossimo credo anche Paredes se tutto procede per il meglio. Vlahovic domani non è a disposizione, spero ci sia contro l’Inter».