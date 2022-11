Bayern Monaco-Inter (UEFA Youth League), le formazioni ufficiali: Chivu ne ‘perde’ tre

Bayern Monaco-Inter di UEFA Youth League prenderà il via alle ore 16: appena uscite le formazioni ufficiali. Chivu, oltre a Carboni e Curatolo in prima squadra, non ha nemmeno Fontanarosa presumibilmente portato con sé da Inzaghi. Pelamatti e Zanotti sono invece fuori per squalifica (vedi articolo).

BAYERN MONACO-INTER (UEFA YOUTH LEAGUE) – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Bayern Monaco (4-3-3): Hulsmann; Manuba, Wimmer, Bengl, Perez Vinlof; Becker, Zvonarek, Aseko Nkili; Scholze, Klanac, Hepburn.

In panchina: Ballis, Dettoni, Emci, Pavlovic, Schlabas, Demircan, Qashi.

Allenatore: Danny Galm

Inter (4-3-3): Botis; Biral, Stante, Di Pentima, Perin; Martini, Stankovic, Kamaté; Owusu, Zuberek, Zefi.

In panchina: Delvecchio, Guercio, Iliev, Stabile, Bonavita, Di Maggio, Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu