Bayern Monaco-Inter, anticipa la Primavera: Chivu fra assenze e prima squadra

Oggi pomeriggio alle ore 16 l’Inter Primavera di Chivu scenderà in campo contro i pari età del Bayern Monaco per l’ultima giornata di UEFA Youth League. In molti tra i giovani talenti nerazzurri potrebbero andare con Inzaghi in prima squadra.



TANTE ASSENZE PER CHIVU − Prima di Bayern Monaco-Inter di questa sera, nel pomeriggio andrà in scena il match di UEFA Youth League tra le Primavere di entrambe le squadre. Sicuramente Cristian Chivu dovrà fare a meno di alcuni suoi talenti che andranno ad aggregarsi al gruppo della prima squadra. Quelli già sicuri della convocazione di Simone Inzaghi sono Dennis Curatolo e Valentin Carboni (vedi articolo), quest’ultimo potrebbe anche essere schierato dal primo minuto. Chance altissime anche per il giovane difensore Alessandro Fontanarosa, che molto probabilmente si aggregherà anche lui al gruppo. Gli altri talenti della Primavera, facenti parte della lista UEFA B nerazzurra sono Aleksandar Stankovic (centrocampista), Nikolaos Botis (portiere) e Mattia Zanotti (laterale destro). Per capire se i primi due saranno schierati o meno da Chivu bisognerà però aspettare le formazioni ufficiali fra circa un’ora. Zanotti invece non farà parte della partita della Primavera, così come Andrea Pelamatti: entrambi sono squalificati per Bayern Monaco-Inter di UEFA Youth League.