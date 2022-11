Barzaghi: «Lautaro Martinez in campo anche da diffidato. Turnover difesa»

Marco Barzaghi su Sportmediaset ha aggiornato riguardo le ultime notizie prima di Bayern Monaco-Inter in programma questa sera alle 21. Lautaro Martinez titolare nonostante la diffida.

LE SCELTE – Le ultime di formazione secondo il collega di Sportmediaset: «Simone Inzaghi farà turnover ma non troppo. Probabilmente Lautaro Martinez giocherà nonostante sia diffidato e ci sia la sfida con la Juventus all’orizzonte, farà coppia con Joaquin Correa, Hakan Calhanoglu riposare, al suo posto Kristjann Asllani con Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan. Sugli esterni Gosens e Bellanova. In difesa ballottaggio tra Darmian e Skriniar. Turnover sì ma non troppo».