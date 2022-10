Inzaghi: «Lukaku? Speriamo prima della sosta! Onana titolare. Dzeko…»

Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bayern Monaco-Inter, match valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Di seguito le dichiarazioni del tecnico nerazzurro

INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

Inzaghi, rispetto all’andata in cosa veramente è cambiata la squadra?

Rispetto all’inizio di settembre, quando abbiamo giocato la gara di andata, siamo in un momento migliore, la squadra è cresciuta di condizione, come i singoli. Quella di domani è una partita che non conta per la classifica ma una sfida in un bellissimo stadio contro una delle squadre migliori in Europa. Vogliamo fare una gara seria e organizzata, sapendo che ci saranno delle difficoltà perché troviamo squadra forte con una rosa profonda, troveremo un avversario in salute.

Inzaghi, quanto ha intenzione di fare turnover domani? Le condizioni di Lukaku?

Lukaku ha avuto un problemino alla cicatrice nella partita di sabato, c’è stato un comunicato, dovrà rimanere a riposo qualche giorno e verrà rivalutato a fine settimana. Peccato perché ci stava dando dentro ma speriamo di poterlo ritrovare prima della sosta, Brozovic speriamo possa tornare domenica, si è fermato anche D’Ambrosio, ha stretto i denti per 30/40 giorni ma si è dovuto fermare e fino a dopo la sosta non lo avremo, cercheremo di recuperarlo al meglio.

La partita di domenica quanto può influenzare sulle scelte di domani?

Sappiamo che partita abbiamo domenica ma siamo abituati, qualcosa cambierò ma non troppo. Abbiamo fatto poco oggi sul campo, più sala video, la squadra sta dando ottime risposte in questo momento.

Inzaghi, ci sarà turnover anche in porta?

Il portiere che giocherà è Onana, Handanovic non è disponibile per domani, da quando torneremo lavorerà per essere disponibile per domenica. Per l’attacco Dzeko ha preso una botta ma penso sia disponibile, lo valuterò domani, Correa e Lautaro stanno bene poi ci sono Carboni e Curatolo che ci potranno dare una mano magari a partita in corso.

Domani immagino giocherà Asllani, sarà un’opportunità per mettere alle spalle l’episodio con il Barcellona?

Al di là dell’episodio Asllani sta crescendo tanto, domani penso possa essere la partita giusta per lui come anche per altri suoi compagni.