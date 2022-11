Cerruti: «Caso Curva Nord Inter, è grave! Serve subito chiarezza»

Alberto Cerruti si sofferma a parlare del caso legato alla Curva Nord dell’Inter in occasione della partita contro la Sampdoria. Ecco il suo parere dopo l’intervento sulle frequenze di Rai Radio 1.

SITUAZIONE GRAVE – Cerruti sottolinea la gravità di quanto accaduto in occasione di Inter-Sampdoria: «Caso Curva Nord? Occorre fare chiarezza al più presto, non bisogna far lasciare il tempo e bisogna prendere provvedimenti perché è una cosa molto grave che non si era mai vista nel nostro campionato».