Bayern Monaco-Inter, le ultime sulla probabile formazione di Inzaghi – Sky

Gli ultimi aggiornamenti sulle probabili scelte di Inzaghi, a poche ore dall’inizio di Bayern Monaco-Inter. Secondo Paventi, in collegamento su Sky Sport 24, nel corso della partita di Champions League alcuni titolari fissi potranno riposare, lasciando il posto ai nerazzurri meno sfruttati in questo inizio di stagione.

CONSERVATIVA – Tra poche ore l’Inter scenderà in campo contro il Bayern Monaco. La qualificazione agli ottavi di Champions League con una giornata d’anticipo permette ai nerazzurri di giocare a Monaco di Baviera con più serenità. Per questo, e anche in vista della prossima sfida di Serie A contro la Juventus, le scelte di Simone Inzaghi saranno sicuramente conservative. Secondo quanto riportato da Andrea Paventi a “Il Calcio è Servito“, tra gli undici in campo stasera dal 1′ non ci saranno Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez. Al loro posto, probabilmente, troveremo Matteo Darmian, in una posizione più bassa in difesa, e Joaquin Correa (vedi articolo). Dopo il gol in campionato contro la Sampdoria, l’attaccante argentino ha la possibilità di ripagare la fiducia dell’allenatore dell’Inter. Lo stesso discorso vale per Robin Gosens (vedi focus), Kristjan Asllani e Raoul Bellanova. Quest’ultimo favorito rispetto agli altri esterni nerazzurri. Se Romelu Lukaku si ferma ancora, Edin Deko recupera e rimane a disposizione della squadra. Tra poche ore Inzaghi confermerà le sue scelte tecniche. Ma, stando agli aggiornamenti dell’inviato di Sky Sport 24, dall’Inter ci si aspettano alcuni cambiamenti rispetto alla formazione ufficiale. I nerazzurri rimarranno comunque competitivi, per cercare di confermare il momento positivo.

Fonte: Sky Sport 24.