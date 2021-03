Marianella: «Barella? Arriveranno altri premi! Lukaku migliorato in tutto»

Barella, venerdì scorso, ha ricevuto il premio di miglior centrocampista della Serie A 2019-2020 durante il Gran Galà del Calcio AIC (vedi articolo). Il giornalista Massimo Marianella, nel corso di “23” su Sky Sport, ha parlato di lui e di Lukaku.

FRA I MIGLIORI – Massimo Marianella condivide la scelta dell’AIC di premiare Nicolò Barella: «Fra i migliori in Europa? Può farcela, sì. Ha detto di essere orgoglioso di aver ricevuto il premio per il secondo anno di fila: faccia spazio nell’armadio, perché arriverà anche il terzo. Ha la fisicità per giocare in un campionato europeo come il nostro. Romelu Lukaku è migliorato in tutto, per come partecipa alla squadra e per come ha migliorato i suoi movimenti. Altruista lo era anche lo scorso anno, i gol li aveva fatti anche lo scorso anno. Secondo me ha ampliato un minimo il raggio d’azione, poi è anche una persona che a me piace tantissimo».

NON ASPETTATO – Marianella torna brevemente sulla permanenza di Gian Piero Gasperini sulla panchina nerazzurra, da giugno a settembre 2011: «All’Inter non gli hanno dato modo e tempo di farlo. Lo hanno preso, secondo me sbagliando, non convinti dell’uomo a cui si affidavano. Bisogna sempre dare il tempo a un allenatore, o a chiunque fa un lavoro, di dimostrare se lo sa fare e se lo può fare in questo modo».