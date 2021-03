Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, è stato premiato tra i tre migliori centrocampisti della stagione passata in occasione del “Gran Galà del Calcio AIC”. Il numero 23 nerazzurro ha ringraziato i compagni e la società.

ONORE E RINGRAZIAMENTI – Nicolò Barella ha ringraziato la società Inter e i compagni di squadra dopo essere stato premiato tra i tre migliori centrocampisti della scorsa stagione al “Gran Galà del Calcio AIC“. Queste le sue parole: «Questo premio è un grandissimo onore per me. Mi fa immenso piacere esserci per il secondo anno consecutivo. Devo ringraziare tutta la squadra e la società che ha avuto fiducia in me. Continuerò a lavorare per migliorarmi sempre di più».