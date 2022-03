Marelli: «Irrati in gran forma. Polemiche Torino-Inter? Basta scemenze!»

Luca Marelli, ex arbitro italiano, attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube ha commentato le scelte degli arbitri in vista della trentunesima giornata di Serie A, soffermandosi in particolare su Juventus-Inter e la scelta di Irrati (vedi articolo). Poi ha concluso dicendo la sua riguardo le polemiche di Torino-Inter.

LA SCELTA – Luca Marelli, ex arbitro italiano, ha commentato così la scelta di Irrati per Juventus-Inter: «Io davo grande favorito Doveri anche se la sua forma non è eccezionale in questo momento. È un po’ in cale dal punto di vista tecnico ma non è ai livello di inizio stagione. Che la scelta sia ricaduta su un altro arbitro mi ha stupito si e no. Rocchi ha un po’ sorpreso designando Irrati, che viene dal derby Roma-Lazio arbitrato benissimo. Questo è il secondo Juventus-Inter di Irrati, il primo fu nel 2018 e in quel caso fu una prestazione eccezionale senza alcun errore. Grande forma per lui. La scelta è caduta su Irrati perché ha dimostrato di essere più in condizione rispetto Doveri».

ANCORA POLEMICHE – Marelli conclude parlando sulle polemiche dopo Torino-Inter: «Contro il Torino se al posto dell’Inter ci fosse stata la Juventus ci sarebbero state più polemiche? Basta con queste scemenze! Le polemiche con l’Inter ci sono state lo stesso. La discussione sul calcio diventerà sempre una discussione sui retro-pensieri, e cosa ce ne facciamo? Servono solo ad alimentare le polemiche».