Compagnoni: «Scudetto, giornata decisiva! Ecco l’antagonista del Milan»

Compagnoni dagli studi di Sky Sport ha parlato della lotta al vertice in vista della trentunesima giornata di Serie A. Secondo il telecronista sarà una giornata fondamentale per le prime quattro del campionato.

GIORNATA IMPORTANTE – Maurizio Compagnoni parla della lotta scudetto in Serie A commentando le sfide delle prime quattro in classifica: «Milan favorito per lo scudetto? Io credo che questa giornata di campionato sarà fondamentale per la corsa. I rossoneri hanno il compito più agevole, se Inter e Napoli non fanno bottino pieno, il Milan fa un passo importante verso lo scudetto. I giocatori del Milan tiferanno Atalanta contro il Napoli e il pareggio in Juventus-Inter. Se invece il Napoli dovesse vincere a Bergamo contro l’Atalanta a quel punto sarebbe l’antagonista principale del Milan, mandando un segnale clamoroso al campionato».

BIG-MATCH – Compagnoni parla della possibilità della Juventus di rientrare nella corsa scudetto in caso di vittoria con l’Inter: «Difficile dirlo, sette punti dal Milan sono tanti. Di sicuro metterebbe un po’ di pressione ai rossoneri perché la Juventus è pur sempre la Juventus».