Marelli: «Inter-Fiorentina a Chiffi, una conferma per lui! Solo un problema»

Luca Marelli, ex arbitro italiano oggi opinionista su DAZN, in un video pubblicato sul suo canale YouTube ha commentato la scelta degli arbitri in Serie A in vista della 30a giornata. Ricordiamo che Daniele Chiffi è l’arbitro designato per Inter-Fiorentina (vedi articolo), in programma sabato alle 18.

LA SCELTA – Luca Marelli ha così commentato la scelta di affidare la partita a Daniele Chiffi: «Inter-Fiorentina affidata a Chiffi, questa è una scelta molto interessante. La settimana scorsa non ha arbitrato bene, ha arbitrato benissimo Milan-Empoli! Una partita sulla carta di seconda fascia, ma molto combattuta. Chiffi l’ha tenuta molto bene a livello tecnico e disciplinare, l’unica ammonizione è arrivata solo nel recupero. Questa è una partita di prima fascia, l’Inter è in lotta per lo scudetto e la Fiorentina è in lotta per un posto in Europa. Sarà un bell’esame per lui, mi auguro possa trovare la continuità dato che è sempre stato il suo tallone d’Achille».

Fonte: Canale YouTube Luca Marelli