Serie A, stadi al 100% da aprile: anche Juventus-Inter! Deroga per l’Italia

La Serie A si avvia alla volata finale con una spinta in più, vale a dire il ritorno dei tifosi sugli spalti al 100%. Nonostante i contagi da COVID-19 sia in salita, il Governo ha deciso di andare avanti con l’idea iniziale dando il via libera al massimo della capienza di stati e palazzetti. Ecco da quando

CAPIENZA – La Serie A si avvia al rush finale tra corsa scudetto e lotta per il quarto posto, Europa League e salvezza. Tutte le squadre potranno contare su un’arma in più, un’arma non da poco: vale a dire gli stadi pieni al 100%. Il Governo, infatti, ha dato il via libera a stadi e palazzetti pieni al 100% dall’1 aprile. Dunque anche Juventus-Inter, sfida in programma subito dopo la sosta all’Allianz Stadium, vedrà gli spalti al gran completo. Il Governo specifica inoltre che l’accesso agli impianti sarà possibile anche solo con il Green Pass base.

NAZIONALE – Per quanto riguarda Italia-Macedonia, spareggio per i Mondiali 2022 in Qatar in programma il 24 marzo a Palermo, il Governo concede una deroga per riempire lo stadio e dare una spinta in più agli Azzurri di Roberto Mancini.