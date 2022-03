Gagliardini non l’ultima ruota del carro Inter ora: lo scenario per vederlo dal 1′

Gagliardini sta giocando poco nell’Inter, sicuramente meno del previsto. Eppure Inzaghi non più più ignorarlo vista l’emergenza che si è venuta a creare a centrocampo dopo il mercato di gennaio. Esiste uno scenario che può riportare il numero 5 nerazzurro titolare

REPARTO IN EMERGENZA – Nell’ultimo periodo Simone Inzaghi ha un po’ messo da parte Roberto Gagliardini a centrocampo. E finché i titolari sono tutti abili e arruolabili non bisogna nemmeno chiedersi perché. In assenza di un titolare, come Marcelo Brozovic, la situazione cambia. E fermo restando che l’opzione migliore in cabina di regia è rappresentata da Hakan Calhanoglu (vedi focus), bisogna riflettere sul ruolo scoperto. Nella posizione di mezzala sinistra – ma volendo anche davanti alla difesa – Arturo Vidal è la prima scelta a cui Inzaghi può affidare il compito di equilibrare il centrocampo. Poi, appunto, c’è Gagliardini. L’esperimento Matias Vecino davanti alla difesa è fallito miseramente in due occasioni, inutile insistere. E anche da mezzala l’uruguayano è l’ultima scelta, da sfruttare solo nel finale di partita solo se strettamente necessario. Senza Brozovic, può finalmente scoccare l’ora di Gagliardini titolare. Non davanti alla difesa, però. A meno che Inzaghi non decida di provare – finalmente – il 3-4-3 in una delle due forme possibili (3-4-2-1 o 3-4-1-2). Opzioni validissime, in ogni caso.