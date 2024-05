Paganini fa il simpatico: «Sassuolo, con l’Inter può puntare allo scudetto»

Paolo Paganini, noto giornalista della RAI, lancia una frecciata all’Inter dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Con tanto di tweet ‘simpatico’ per commentare il risultato di 1-0, che ha portato i neroverdi a essere l’unica squadra a non soccombere sotto i colpi dei nerazzurri in questo campionato.

DUE SU DUE – In una stagione che ha visto l’Inter dominare il campionato sin dalla prima giornata, con tanto di vittoria dello scudetto della seconda stella nel derby contro il Milan a cinque giornate dal termine della competizione, l’unica squadra a essere riuscita non solo a battere i nerazzurri, ma addirittura a farlo andata e ritorno, è il Sassuolo. Il cui 1-0 di sabato sera ha scatenato commenti, polemiche, illazioni e chi più ne ha più ne metta, vista anche la prestazione della squadra di Simone Inzaghi, già ampiamente campione d’Italia. Tra questi anche il giornalista Paolo Paganini, che non sembra avere una particolare simpatia nei confronti dell’Inter.

Paganini fa il simpatico: il suo tweet dopo Sassuolo-Inter

LOTTA SCUDETTO – Non per nulla il suo tweet per commentare la partita del Mapei Stadium sa tanto di frecciatina. Nemmeno troppo velata. Queste le sue parole: “I festeggiamenti evidentemente hanno distratto i campioni d’Italia che sono rimasti con la testa al Duomo. Se il Sassuolo giocasse sempre contro l’Inter potrebbe puntare allo scudetto. Sei punti tra andata e ritorno, tanta roba“. Ci sentiamo di aggiungere noi che questo è il motivo per il quale, se i nerazzurri giocassero sempre i derby contro il Milan, potrebbero raggiungere la terza stella nel giro dei prossimi dieci campionati…