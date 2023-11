Marelli: «L’arbitro di Juventus-Inter? In corsa in tre. No a Sozza»

Domani uscirà l’attesissimo arbitro del derby d’Italia Juventus-Inter di domenica sera. Marelli, in collegamento con Radio TV Serie A, anticipa quale potrà essere la designazione escludendo il ‘milanese’ Sozza, ma non per motivi geografici.

LA POLEMICA – Luca Marelli ironizza su cosa succederebbe in caso di rigore non assegnato in Juventus-Inter come quello di ieri in Ucraina-Italia al 93′: «Andrei in Groenlandia… (ride, ndr) È chiaro che porterebbe a discussioni di settimane, non di giorni, perché ovviamente sarebbe un macro-episodio all’interno di una macro-partita. Non è vero che le partite sono tutte uguali: Juventus-Inter è una di quelle che hanno un qualcosa in più rispetto alle altre, a livello mediatico. Mi auguro che non succeda».

LA SCELTA – Marelli poi va sulla designazione: «Chi sarà l’arbitro domenica? È un bel rebus, perché secondo me sono in corsa in tre. Il favorito per me è Marco Guida, nel senso che è l’arbitro che potrebbe essere scelto ed è stato un po’ nascosto nelle ultime settimane. Poi c’è Maurizio Mariani, che però viene da una partita di Champions League non fatta benissimo. Oppure una sorpresa, Davide Massa che ha fatto benissimo il derby. Simone Sozza? No, troppo presto: per Juventus-Inter ci vuole un percorso, secondo me il primo lo farà in Coppa Italia per tanti motivi come è già successo con altri».