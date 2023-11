Sabatini: «Darmian in campo al 91′ dimostra una cosa di Spalletti»

Ieri al 91′ di Ucraina-Italia Spalletti ha mandato in campo Darmian al posto di Politano, che pure era entrato appena venti minuti prima per Zaniolo. Sabatini, durante Radio Radio Mattino, valuta la sostituzione.

IL TERRORE – Sandro Sabatini commenta Ucraina-Italia anche a livello di sostituzioni: «Tolto il primo e l’ultimo quarto d’ora la squadra a me non è dispiaciuta. Anzi: mi è sembrata una buona Italia, la mano dell’allenatore si vedeva. Poi alla fine c’è stata la sofferenza, con Luciano Spalletti che ha messo Matteo Darmian al posto di Matteo Politano. Per come tutti noi conosciamo Spalletti se mette Darmian al posto di Politano, che era entrato un quarto d’ora prima, vuol dire che ha paura. Vuol dire che c’era motivo di aver paura, perché negli ultimi dieci minuti l’Italia non superava più la metà campo. Per un’ora-settanta minuti ha fatto bene, poi è mancato il centravanti e non è che da qui a giugno ne nascerà uno».