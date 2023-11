VIDEO – Dimarco, la magia in Ucraina-Italia scelta come ‘Skill of the day’

La magia di Federico Dimarco per Chiesa in Ucraina-Italia scelta dall’account UEFA Euro 2024 come “Skill of the day”.

SKILL OF THE DAY – UEFA Euro 2024 ha celebrato il colpo di tacco di Federico Dimarco per Federico Chiesa in Ucraina-Italia scelto il gesto tecnico da parte dall’esterno dell’Inter come “Skill of the day”. A seguire il video pubblicato da UEFA Euro 2024 sul proprio account Twitter.

https://x.com/euro2024/status/1726737964233818504?s=61&t=mET4D1z3zsBKtLnzlzvgjg

Fonte: Twitter UEFA Euro 2024