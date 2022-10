Marcolin: «Dall’Inter vorresti vedere cattiveria. Handanovic, responsabilità»

Cinque sconfitte nelle prime dieci partite stagionali sono troppe per l’Inter, in un evidente momento di crisi. Marcolin, nel corso di Sunday Night Square su DAZN, trova responsabilità solo in parte per il criticato Handanovic.

SI SQUAGLIA – Dario Marcolin indica alcune delle difficoltà: «L’Inter parte bene, al primo episodio difficile perde di consistenza in campo. La Roma poi, pareggiando con quel gol di Paulo Dybala, ha trovato un secondo tempo più aperto contro una squadra che ha mostrato le sue debolezze. Dall’Inter vorresti vedere più battaglia, invece concedi e nell’azione del secondo gol di Chris Smalling sono tutti soli. Serve più cattiveria. Due anni fa l’Inter aveva una fase difensiva granitica, ora prende troppi gol e quando perde palla c’è tanto campo per gli avversari. Samir Handanovic? Sul gol di Dybala qualche responsabilità ce l’ha, però col Torino ha fatto vincere la partita con cinque parate».