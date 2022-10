Ravanelli: «Inter, ognuno guarda il suo orticello. Ci sono tanti problemi»

L’Inter è in difficoltà anche perché molti giocatori (e Inzaghi) stanno pensando al proprio tornaconto anziché al bene comune. Ravanelli condanna questo atteggiamento durante Pressing Serie A su Italia 1.

SQUADRA ASSENTE – Per Fabrizio Ravanelli la “squadra” in senso stretto non c’è più: «La classifica parla chiaro. L’Inter ha tanti problemi, si è vista contro la Roma una squadra che ha problemi in fase difensiva: prende troppi gol per stare in alto in classifica. Fa fatica a fare gol, poche idee: credo che, in questo momento, ci sia tanto da lavorare anche perché fisicamente non mi sembra una squadra al massimo. L’atteggiamento di Nicolò Barella? Non conoscendo bene l’ambiente Inter credo, da ex calciatore, che ci sia un’idea che va dietro alle problematiche che esistono nella società. Cosa voglio dire? Che c’è più un cercare di guardare il proprio orticello e non il problema dell’Inter. Non c’è quella voglia di venir fuori da squadra, di unire la volontà di stare insieme. Ognuno pensa per se stesso in maniera individuale e non collettiva».