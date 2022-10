Sabatini: «All’Inter manca il giocatore più forte di tutti! Gruppo non di amici»

Sabatini trova delle difficoltà nell’Inter anche a livello di spogliatoio. Ospite della trasmissione Pressing Serie A, su Italia 1, il giornalista indica poi un’assenza pesante che si è fatta notare in stagione.

LA MANCANZA – Così Sandro Sabatini: «L’Inter risente dell’assenza del giocatore che, l’anno scorso, era il più forte di tutti. Ivan Perisic era fortissimo, ma anche l’unico che saltava l’uomo. C’è un’assenza di cui risente, ma malgrado quest’assenza l’organico di Simone Inzaghi c’è. L’anno scorso era un buon gruppo, quest’anno non mi sembra un gruppo di amici l’Inter. In certe situazioni quando c’è una situazione di difficoltà a livello di società, giocatori e allenatore la cosa da evitare è che ognuno tiri a difendere se stesso. Nell’Inter, in questo momento, mi sembra che sia la società a livello di vertici sia i giocatori più rappresentativi e l’allenatore dicono che non è colpa loro. C’è chi lo dice in conferenza stampa, chi facendo gesti in campo o informazioni ai media. In questa situazione è difficile tirarci fuori qualcosa. Poi con la Roma l’Inter non meritava di perdere».