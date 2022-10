Ferrieri Caputi: «Debutto in Serie A una festa. Ammiro Orsato, insulti…»

Ferrieri Caputi, prima donna arbitro a debuttare in Serie A, racconta le sue emozioni dopo aver diretto la gara Sassuolo-Salernitana (vedi articolo). Nello studio di “La Domenica Sportiva”, l’arbitro risponde alle curiosità degli ospiti di Rai 2. Poi una considerazione anche su Orsato

SOGNO REALIZZATO – Maria Sole Ferrieri Caputi è la prima donna arbitro a debuttare in Serie A. In esclusiva interviene nello studio di Rai 2, dopo l’arbitraggio di Sassuolo-Salernitana, per rispondere alle curiosità degli ospiti di “La Domenica Sportiva”. L’arbitro dichiara: «Emozione per un debutto che ciascun arbitro sogna, lo sognavo da sedici anni e l’ho realizzato. Grande clima allo stadio, le due tifoserie mi hanno accolto benissimo. È stata una festa. Ho ricevuto insulti nei campetti regionali, è uno dei problemi che viviamo quotidianamente. A diciassette anni spesso non hai la lucidità per capire perché ti arriva una frase così cattiva da persone che potrebbero essere i tuoi genitori. Oggi ero così concentrata sulla gara che ho sentito poco di insulti. Ho sentito, però, tanti bambini che mi chiamavano dalla tribuna, mi ha fatto piacere. Io mi auspico un mondo dove si vada verso un’accettazione dell’arbitro a tutti i livelli».

ONERI E ONORI – Ferrieri Caputi continua: «Punto di riferimento? A livello internazionale Stéphanie Frappart. Mi piace sempre ricordare Carina Vitulano, ex arbitro italiana, attualmente osservatore per la UEFA e ci segue sulla parte tecnica in Italia. Degli uomini ammiro tanti dei miei colleghi, tutti arbitri validi. Se ne devo sceglierne uno dico Daniele Orsato perché è quello che ci presenterà ai Mondiali. Nell’essere la prima a fare qualcosa ci sono oneri e onori. Lo sguardo che avevo all’inizio della partita è quello che ho sempre. Per me è stato come tutte le altre volte, però è giusto che si parli quando una donna fa qualcosa. Questo può culturalmente portare a più donne che seguono questa strada. Se il prezzo da pagare è qualcuno che sottolinea se sorrido o meno lo posso accettare». In questo modo l’arbitro chiarisce alcuni punti su cui si è molto discusso nell’ultima settimana.