Sassuolo, che vittoria prima dell’Inter! 5-0 alla Salernitana, due prime volte

Il Sassuolo è il prossimo avversario dell’Inter in campionato nel match che andrà in scena sabato 8 ottobre al Mapei Stadium. I neroverdi, in apprensione per un titolare (vedi articolo), ha battuto con un largo 5-0 la Salernitana

MANITA – Il Sassuolo arriva alla sfida con l’Inter nel migliore dei modi dopo il 5-0 rifilato alla Salernitana al Mapei Stadium nel match valevole per l’ottava giornata di Serie A (vedi live). I neroverdi iniziano subito forte trovando il vantaggio al 12′ con Lauriente. Al 39′ tocca a Pinamonti mettere a segno il 2-0 dagli undici metri. L’ex nerazzurro verrà poi sostituito a fine primo tempo per via di una botta. Gli altri gol arrivano nella ripresa: il 3-0 al 53′ con il primo gol in Serie A del norvegese Thorstvedt, il 4-0 al 76′ con Harroui, e il 5-0 al 92′ con Antiste, anche lui in gol per la prima volta in Serie A.