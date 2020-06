Marchetti (Sky): “Prestiti, societÃ  vicine a un accordo. Giocatori all’estero…”

Marchetti (Sky): “Prestiti, società vicine a un accordo. Giocatori all’estero…”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di “Sky Sport”, ha parlato della situazione legata all’allungamento dei prestiti, portando come esempio Biraghi all’Inter.

ACCORDO VICINO – Accordo vicino tra le società per l’allungamento dei prestiti, come spiegato da Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di “Sky Sport”: «Per i prestiti, le società sono vicine a trovare un accordo. Faccio un esempio: Biraghi all’Inter è in prestito per 9 milioni di euro, se i nerazzurri dovessero andare dalla Fiorentina a parlare, i viola posso cambiare la cifra. Quindi per questo le società fra di loro si sono strette la mano per prorogare i prestiti così come sono. Però, ovviamente, devono essere d’accordo anche i giocatori. Le squadre italiane però non possono imporre questo accordo anche alle squadre estere dove hanno, o da cui hanno giocatori in prestito. Le società possono anche mettersi d’accordo, ma senza l’ok del giocatore l’accordo non vale. L’AIC sta parlando con la Lega per automatizzare la firma del giocatore solo se c’è obbligo di riscatto».