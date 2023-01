Marchetti: «Con Kessié l’Inter migliorerebbe il centrocampo. Asllani…»

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato del possibile scambio Franck Kessié-Marcelo Brozovic. Il croato è al centro di voci di mercato, anche se non arrivano reali conferme.

DUBBI – Luca Marchetti ha dato la sua opinione sul possibile scambio tra Inter e Barcellona fra Franck Kessié e Marcelo Brozovic. Il giornalista ha detto questo dagli studi di Sky Sport: «L’idea nasce dalla possibilità di poter cambiare giocatori. Non penso sia un’ipotesi percorribile. I due giocatori guadagnano la stessa cifra, hanno la stessa durata di contratto. Sono calciatori diversi, ma Kessié è più giovane di 4 anni di Brozovic. Il problema è chi spinge di più fra i due, penso l’ivoriano per giocare di più lontano da Barcellona. Credo sia un’eresia dire che l’Inter si voglia privare di Brozovic. Io ci penserei all’operazione, proprio perché in mediana c’è Asllani da far crescere e migliorerei il centrocampo in ottica futura. Brozovic comunque è forte».