Lautaro Martinez, il gol vale la continuità tanto ricercata? L’Inter spera

Lautaro Martinez ha segnato anche contro il Verona e non sembra fermarsi più in questo periodo. L’Inter si gode el toro, ma questa rete vale la continuità tanto ricercata negli anni a Milano? Simone Inzaghi spera.

TORO – Lautaro Martinez è sempre più determinante e continua a segnare anche in campionato. Dopo il rientro dallo stop per i Mondiali, el toro ha collezionato tre reti in tre partite, statistiche perfette. Questo è sicuramente uno dei suoi periodi di lucidità, dove oltre al feeling con il gol c’è tanto, tantissimo lavoro per la squadra. Contro il Verona l’attaccante non ha sbagliato una sponda, ha cercato molto bene la profondità e messo in difficoltà la difesa avversaria. La seconda rete annullata genera importanti dubbi, ma il pallonetto su Montipò vale assolutamente il prezzo del biglietto. Il numero 10 sta cancellando in questo mese le prestazioni con l’Argentina, il problema alla caviglia è ormai lontano.

Lautaro Martinez, vero trascinatore

DETERMINANTE – Nelle ultime otto partite da titolare in Serie A, Lautaro Martinez ha contribuito ad otto reti della sua squadra, con sei gol e due assist. L’attaccante è il trascinatore del reparto nerazzurro, soprattutto quando Edin Dzeko non vive notti di grande forma fisica. Romelu Lukaku e Joaquin Correa non danno certezze, sono spesso assenti o non rendono come dovrebbero. L’unico giocatore a cui può realmente affidarsi Simone Inzaghi è Lautaro Martinez. L’argentino ha bisogno di continuità, anzi, è l’Inter ad averne realmente bisogno. Il numero 10 ha vissuto, come in ogni anno, dei momenti bui, soprattutto tra settembre e ottobre. Altri periodi di questo tipo non devono arrivare, la speranza è che l’argentino trascini i suoi compagni a suon di gol e ottime prestazioni.