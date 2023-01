VIDEO – Lautaro Martinez ancora decisivo! Inter-Verona da un’altra prospettiva

Lautaro Martinez in Inter-Verona ha messo ancora una volta lo zampino, per la terza partita consecutiva. L’attaccante argentino in gran forma dopo il suo ritorno dalla vittoria al Mondiale con la sua nazionale, ha deciso la sfida di San Siro per 1-0, sfiorando anche la doppietta anche se poi l’arbitro ha deciso di annullare ingiustamente. Di seguito gli highlights della partita vinta dai nerazzurri ma da un’altra prospettiva, pubblicate sul canale YouTube del club.

Fonte: Canale YouTube [Inter]