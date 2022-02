Marchetti: «Inter, serviva un esterno sinistro e ha preso il migliore. Oggi…»

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato di uno dei colpi fatti dall’Inter nel corso della sessione di mercato invernale, vale a dire Robin Gosens, arrivato dall’Atalanta.

MIGLIORE – Queste le parole nel corso dell’editoriale di TMW Radio da parte di Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport. «L’Inter non aveva bisogno di un centravanti come la Juventus ma di un esterno sinistro. E ha preso il migliore in circolazione: Gosens, nei numeri, è un giocatore straordinario. Difficile oggi trovarne uno più forte».