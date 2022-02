Gazidis: «Nuovo stadio necessario. Calcio italiano è sceso perché…»

Inter e Milan si avvicinano al derby di sabato alle 18. San Siro è pronto ad accogliere questa super sfida ma intanto, dal palco dell’EXPO a Dubai, ha parlato l’amministratore delegato Gazidis dei rossoneri sul nuovo stadio che sorgerà a Milano.

NECESSARIO – Il nuovo stadio di Inter e Milan è stato finalmente approvato e i lavori inizieranno prossimamente. Il progetto Populous denominato La Cattedrale è fonte di orgoglio per entrambe le società e da Dubai ha parlato in merito l’amministratore delegato dei rossoneri, IvanGazidis (vedi articolo). Ecco le sue parole raccolte da Milannews. «Abbiamo impiegato tre anni per progettare lo stadio. E finalmente abbiamo ottenuto l’approvazione. Sarà totalmente privato. Dobbiamo necessariamente costruire uno stadio nuovo. I nuovi stadi sono accessibili a tutti. La trasformazione negli stadi della Premier League ha cambiato radicalmente il calcio inglese, diventando una sorta di Super League. Il calcio italiano è sceso perché non ha investito nelle infrastrutture. Costruire un nuovo stadio verde e sostenibile a Milano è straordinario ed è fondamentale per tornare al top: sia sul campo che fuori». Uno step necessario dunque per Inter e Milan per tornare al top e competere con i grandi club europei.