Eriksen ‘vede’ Qatar 2022. La Fifa non gli impedirà di giocare

L’Inter ha salutato a dicembre Christian Eriksen. Il calciatore danese infatti, impossibilitato a giocare in Serie A a causa del pacemaker installato nel suo corpo, ha lasciato i nerazzurri rescindendo il contratto. Ora è pronto a iniziare con il Brentford e vede il Mondiale in Qatar 2022.

SPERANZA – E’ una splendida notizia che Eriksen tornerà a solcare un campo da calcio. E lo farà, probabilmente, nel campionato più affascinante di tutti, la Premier League. Dopo aver superato le visite mediche infatti il danese è diventato un nuovo calciatore del Brentford e ora, l’ex 24 nerazzurro, sogna il Mondiale in Qatar a dicembre. Come spiega il tabloid inglese, The Times, la Fifa non impedirà ad Eriksen di scendere in campo. Ecco il regolamento. «Quando si tratta di competizioni Fifa, tutti i giocatori devono sottoporsi a uno screening cardiaco per assicurarsi che siano pienamente consapevoli di tutto ciò che potrebbe influire sulla loro salute. La decisione finale se un giocatore può giocare è presa dal giocatore e dalla relativa associazione membro». Insomma, se Eriksen tornasse in forma e venisse convocato dalla sua Danimarca, la possibilità di giocare il Mondiale sarebbe concreta. Tutto si baserà sull’andamento in questi mesi in Inghilterra.