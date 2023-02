Marchetti: «Inter, Porto squadra forte. Futuro, sicuri che resterà Inzaghi?»

Luca Marchetti ha parlato di Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League, del futuro di Simone Inzaghi (e non solo).

PARTITA – Queste le parole da parte di Luca Marchetti nel corso de L’Editoriale su TMW Radio sull’Inter, in campo stasera contro Porto, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. «Servirà solidità, pazienza e qualità perché il Porto è una squadra forte. Non dovrà avere patemi d’animo la squadra di Inzaghi, chiaro che dopo le vittorie di Milan e Napoli ci aspettiamo anche la vittoria dell’Inter, mi auguro che l’Inter possa completare questo percorso. L’avversario è difficile ma non impossibile sulla carta, poi forse oggi è meglio affrontare il Liverpool piuttosto che il Porto, al netto dei nomi. Oggi però l’Inter può dare un senso e una svolta a questa stagione. Arrivare tra le prime otto d’Europa cambierebbe la stagione, l’Inter ce la può fare perché ha dimostrato nella sua discontinuità di essere una squadra importante con dei picchi di eccellenza. Quando è in serata l’Inter ha fatto l’Inter quest’anno».

PROSSIMO ANNO – Poi Marchetti ha aggiunto. «L’Inter di oggi sarà la stessa del prossimo anno? È difficilissimo da dire, dipenderà molto da come finirà la stagione. A cominciare dalla panchina, siamo sicuri che rimarrà Inzaghi? Skriniar andrà via, Calhanoglu forse rinnova ma poi bisognerà vedere gli altri elementi, bisognerà discutere con il Chelsea per Lukaku. Questo finale di stagione dovrà far riflettere la società e capire come costruire il futuro. Le prossime partite poi dovranno dare un giudizio definitivo sul lavoro di Inzaghi, al momento bisogna ancora ragionare sul suo futuro. Non ha fatto così male da meritare l’esonero, ma non ha ottenuto quei risultati che possano garantire la sua permanenza anche per la prossima stagione. Sono valutazioni che andranno fatte e i prossimi mesi possono aiutare».