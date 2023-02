Beto: «Porto passa! Ecco i punti deboli Inter. San Siro? Do Dragao peggio»

Beto fa il suo pronostico su Inter-Porto di questa sera. L’attaccante dell’Udinese convinto che passeranno i lusitani e che il Do Dragao è peggio di San Siro. Le sue parole per O Jogo

PASSAGGIO DEL TURNO − Il pronostico di Beto sullo scontro di Champions League: «L’Inter non è un animale a sette teste per il Porto. Ne discuto molto con i miei compagni qui e dico che il Porto passerà. Dicono di no, ma so com’è il Porto e, quindi, penso che passerà. La mentalità dei giocatori di Conceicao è quella di non mollare mai. Giocano per tutti i palloni, corrono per tutti, il Porto mi piace e penso che ciò possa fare la differenza. Per il Porto sarà importante rimanere sempre vivo, giocare duro e sfruttare al meglio lo spazio che gli verrà concesso. Occhio al prato di San Siro perché è malmesso. Quando arrivi allo stadio dici: “Wow!” Ma non credo che questo possa preoccupare i giocatori del Porto. Sarà più difficile per l’Inter giocare a Do Dragão che per il Porto a San Siro».

PRO E CONTRO − Poi Beto racconta i punti di forza e quelli deboli dei nerazzurri: «L’Inter sfrutta molto l’avanzata dei due centrali laterali. Skriniar e Bastoni portano palla per creare superiorità sulla linea. Dzeko e Lautaro Martínez giocano molto bene insieme. Dzeko gioca molto bene di testa e di sponda e lì Lautaro Martinez diventa incisivo. Bisogna sfruttare lo spazio che ti lasciano in contropiede. La loro squadra è sempre molto aperta e in contropiede soffrono molto. Il centrocampo è il settore dove si nota di più. È completamente aperto».