Inter-Porto, Curva Nord pronta alla coreografia: «Uscirà alla perfezione»

Manca pochissimo a Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League. San Siro sold-out e pronta coreografia spettacolare da parte della Curva Nord

INDICAZIONI − Stasera Inter-Porto di Champions League. La Curva Nord si prepara ad un’altra grande coreografia per celebrare l’atteso evento. Queste le indicazioni fornite ai tifosi sulla pagina ufficiale: “Ogni cartoncino come sempre deve rimanere al suo posto e quando sarà il momento, aperto con entrambe le mani. I teloni che si apriranno verranno gestiti, aperti, e fatti salire dai ragazzi del covo. Nessuno prenda iniziative personali alzando stendardi, bandiere o accendendo torce e fumogeni. L’apertura della coreografia verrà come sempre comandata dal microfono in curva.. Seguite semplicemente quello che vi verrà detto e tutto uscirà alla perfezione. AVANTI INTERISTI.. AVANTI CURVA NORD”.