Marchetti: «Con il Napoli Allegri voleva ripetere l’Inter. Non c’è riuscito perché…»

Marchetti evidenzia le differenze tra l’Inter e la Juventus di Allegri nella partita contro il Napoli. Di seguito la spiegazione fatta dal giornalista nel corso della trasmissione di Sky Sport 24.

EQUILIBRI – Luca Marchetti evidenzia le differenze tra l’Inter e i bianconeri nel match contro il Napoli. Di seguito la spiegazione del giornalista nello studio di Sky Sport 24: «Secondo me Massimiliano Allegri ha visto la partita dell’Inter contro il Napoli e ne ha preso spunto. Lui voleva ripetere quello che è riuscita a fare l’a squadra di Simone Inzaghi, cioè accorciare il campo in profondità ai partenopei e ripartire subito veloce sugli esterni. L’Inter aveva fatto molto bene questo con Matteo Darmian (vedi focus) da una parte e Federico Dimarco dall’altra, con palle subito in verticale. Alla Juventus non è riuscito quello che è riuscito ai nerazzurri, proprio per una questione di equilibri. Filip Kostic e Federico Chiesa sono forse anche più veloci di Darmian e Dimarco ma più attaccanti. Mentre questi ultimi hanno l’attitudine anche a difendere».