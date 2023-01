Zazzaroni: «Supercoppa Italiana? Vince il Milan! Dybala mai offerta Inter»

Zazzaroni va contro l’Inter a livello di gestione della vicenda Dybala, con l’argentino finito alla Roma e ieri autore di una doppietta. Nel corso di Pressing Serie A su Italia 1 ha poi fatto il pronostico su Milan-Inter, la Supercoppa Italiana di mercoledì.

IL RIMPIANTO – Ivan Zazzaroni torna indietro di qualche mese: «Su Paulo Dybala l’unica squadra che si è seriamente avvicinata è l’Inter. Giuseppe Marotta, prima di riprendere Romelu Lukaku, aveva fatto degli abboccamenti senza offerta. Mai fatta un’offerta economica a Dybala, il ritorno di Lukaku ha stravolto i piani dell’Inter perché era un’operazione che sembrava eccezionale: venduto a una cifra clamorosa e poi ripreso in prestito. Marotta tiene Dybala in standby senza fare offerte, si parla del Milan e a un certo punto non ha squadra. All’estero non c’era e il dottor Fabrizio De Vecchi viene indicato come intermediario: va a parlare con Tiago Pinto, che non lo vuole prendere, ma José Mourinho comincia a tampinarlo. Lo prendono per quattro milioni di euro più bonus, fino a un anno fa gli avevano detto no a dodici milioni. La Supercoppa Italiana? Per me è più importante per l’Inter per questioni economico-finanziarie e politiche. Per me vince il Milan».