Marchegiani: «Stimo Lautaro Martinez. Cambio? Tolto problema Fiorentina»

Marchegiani, ospite a Sky Calcio Club, si è espresso su Lautaro Martinez, grande protagonista in Fiorentina-Inter. L’ex giocatore stravede per il Toro, autore al Franchi sabato sera di una doppietta e dell’assist per il vantaggio di Barella.



ISPIRATO − Luca Marchegiani stravede per le qualità del numero 10 dell’Inter: «Ho una grande stima per Lautaro Martinez. Lo esalto spesso, contro la Fiorentina era particolarmente ispirato perché gli riusciva tutto. Il cambio con l’ingresso di Raoul Bellanova? Mi ha sorpreso tantissimo, non so se non stesse bene o se Simone Inzaghi lo ha sostituito per evitare infortuni. Ma così ha tolto un problema alla Fiorentina».