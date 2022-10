Panucci: «Fallo Dzeko? Dovrebbe avere una forza incredibile! Si accentua»

Panucci ironizza sulle lamentele da parte della Fiorentina, che chiede un fallo di Dzeko su Milenkovic in avvio di azione del 3-4 (vedi moviola). Da ex difensore, durante Pressing Serie A su Italia 1, ammette come in certi casi si accentuino contatti minimi per ottenere una punizione a favore.

DA DIFENSORE SI ACCENTUA – Christian Panucci non ha mezze misure sul contatto fra Edin Dzeko e Nikola Milenkovic: «Deve avere una forza su quelle braccia incredibile! È vero che c’è fallo, ma io ho fatto il difensore e delle volte accentui per farti fischiare il fallo. Perché se Dzeko ha una forza così… L’aggressione al tifoso (vedi articolo)? Questo è un problema culturale, non è che se l’arbitro sbaglia bisogna picchiare un tifoso perché ha la maglia dell’Inter. Ma questo non solo a Firenze: a Roma, a Liverpool o dovunque sia».