Biasin: «Arbitri? Sbagliato far ricadere tutto sull’Inter! Valeri fa stessa cosa»

Biasin difende l’Inter dalle critiche per l’operato di Valeri, visto che l’arbitro di sabato sera a Firenze ha preso delle decisioni rivedibili ma non certo a senso unico. Il giornalista si è espresso durante Pressing Serie A su Italia 1.

IN CRESCITA – L’analisi di Fabrizio Biasin sull’Inter è ottimista: «In un modo o nell’altro si è tirata fuori dal precipizio. Due settimane fa stavamo parlando di una situazione brutta: poi è arrivata la vittoria col Barcellona, col Sassuolo, la gran prestazione al Camp Nou e le vittorie con Salernitana e Fiorentina. Non tutto è a posto, come i tre gol subiti, ma tutti remano dalla stessa parte e questa è la notizia migliore. Ci sono due piani di ragionamento: quello legato alla direzione arbitrale lo lasciamo dopo. Io sono molto sorpreso di vedere giocare l’Inter così adesso, perché tre settimane non vedevo niente. In questi casi tendenzialmente le cose non le metti a posto in un attimo, invece l’Inter l’ha fatto. Io vedo le risposte, poi il ritardo accumulato in classifica è importante però io adesso vedo una squadra che risponde ai dettami del suo allenatore e mi piace».

CASO ARBITRI – Biasin ha tanto da dire sull’arbitraggio di Paolo Valeri: «Il rigore di Roma-Napoli e quello di Fiorentina-Inter? Sono due casi diversi, da una parte il pallone cambia completamente traiettoria. Nessuno di noi può immaginare cosa fa Lautaro Martinez se resta in piedi, ma la sensazione per tutti noi è che possa prendere il pallone e fare gol. Non bisogna far ricadere questa cosa sull’Inter, è sbagliato. Se vai a vedere tutto quello che è successo dopo sembra che sia colpa dell’Inter. Sul 3-3 e 3-4 Valeri fa la stessa cosa. La non discussione è sul rigore di Federico Dimarco, in questo caso Valeri decide che su una cosa e l’altra si gioca. C’è chi dice che sono da annullare, lui dice che sono buoni tutti e due. Siamo in epoca VAR: non possiamo dire che il VAR non funziona, sono gli arbitri che non funzionano».