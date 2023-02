Marchegiani: «Porto? Se l’Inter gioca sotto ritmo esce! Scudetto, difficile…»

Marchegiani ha parlato sia di Champions League che di Serie A focalizzandosi sul cammino dell’Inter. L’opinionista avverte i nerazzurri in vista del Porto

APPROCCIO GIUSTO − Luca Marchegiani avverte l’Inter sulla gara di Champions League: «Il Porto arriva sempre lontano, è abituato a queste partite, ha qualità, un allenatore bravo. Poi l’Inter è superiore però deve fare la prestazione per vincerla se gioca sotto ritmo non la porta a casa a mio parere».

MISSIONE COMPLICATA − Marchegiani poi si concentra sul recupero in campionato al Napoli: «Io penso che l’Inter vista nel primo tempo nel derby di Supercoppa Italiana sia fortissima. Penso che potrà anche recuperare dei punti ma non penso tutti quelli che ci sono ora. Vero è che il campionato è lungo e dipenderà da tutti, anche dal Napoli ma se mi devo sbilanciare penso che non ce la farà a recuperare».

Fonte: Il Giornale − Marco Gentile