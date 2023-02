Sabatini: «Inter e Napoli da semifinale di Champions League! Sul Milan…»

Sandro Sabatini, ospite della trasmissione “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato del percorso delle italiane in Champions League. Il giornalista in particolare ha fissato un possibile punto di arrivo per Inter e Napoli.

PERCORSO IMPORTANTE − Sandro Sabatini ha parlato delle opportunità di Inter, Napoli e Milan di fare bene in Champions League: «Sia l’Inter che il Napoli hanno delle grandi chance in Champions League. Io ero uno di quelli che immaginava un pronostico chiuso tra il Milan e il Tottenham, ma dopo la partita contro il Leicester penso che i rossoneri possano giocarsela. Comunque la squadra di Conte rimane leggermente favorita. Inter e Napoli invece hanno delle grandissime chance di poter giocare la semifinale. Sono due squadre all’altezza di un quarto di finale non proibitivo».