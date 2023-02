Provaci ancora Robin! Gosens titolare in Sampdoria-Inter: quanto tempo…

Gosens dovrebbe giocare dal 1′ in Sampdoria-Inter. Chance fondamentale per il tedesco, il quale non trova la titolarità in campionato da agosto

GRANDE CHANCE − Provaci ancora Robin! L’Inter questa sera sarà ospite al Ferraris di Genova per sfidare la Sampdoria. Simone Inzaghi dovrebbe puntare dal primo minuto su Gosens (vedi probabili formazioni). Una chance molto importante per il laterale tedesco, che in questo 2023 ha trovato la titolarità solamente in due occasioni. Entrambe in Coppa Italia contro Parma e Atalanta. In campionato, il tedesco non trova una maglia dal primo minuto addirittura dal 13 agosto contro il Lecce. Ovvero dalla prima giornata. Praticamente una vita fa. Dal post Via del Mare in avanti, è iniziato il regno incontrastato di Federico Dimarco, il quale ha lasciato all’ex atalantino soltanto le briciole per un totale di 838′ complessivi in 27 partite fra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa. Adesso la chance da titolare. Occorre sfruttarla al 100%.

Gosens, da Lecce a Genova: riprovaci!

INTERMEZZO − Dal Via del Mare al Ferraris. Da Lecce a Genova. Il Gosens che metterà piede sul prato verde di Marassi però sarà un giocatore diverso da quello in difficoltà sia fisica che mentale apparso all’alba della Serie A 2022-23. L’ex atalantino di inizio anno era ancora figlio di quel giocatore acciaccato e demotivato dell’anno precedente. Fisicamente ancora giù di condizione e mentalmente non ancora perfettamente legato alla causa nerazzurra. I 57′ di quel Lecce-Inter furono praticamente impalpabili, sintomo di come il giocatore non fosse per nulla al 100%. Oggi, è tutta un’altra storia. Nonostante il poco minutaggio e la scarsa titolarità, Gosens ha finalmente ritrovato maggior fiducia e soprattutto stabilità fisica. Gli acciacchi e i fastidi muscolari sembrano ormai acqua passata e il rendimento in campo è cresciuto. L’egemonia di Dimarco rimane ancora intatta e invalicabile, ma il panzer tedesco ha dato di prova di poter essere un’ottima pedina a gara in corso. Per mettere ancor più in difficoltà Inzaghi però ci vorrà anche la prestazione da titolare. Sampdoria-Inter è un test da non sbagliare.