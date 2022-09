Marani: «Handanovic o Onana, Inter scelga. Momento di passaggio»

Matteo Marani ha parlato dell’Inter e dei suoi due portieri, lo sloveno Samir Handanovic e il camerunense Andre Onana.

SCELTA DI CAMPO – Queste le parole su Sky Sport 24 da parte di Matteo Marani partendo dal discorso portiere titolare dell’Inter. «Io penso che ieri Handanovic abbia fatto bene. Quindi, se partiamo dall’ultima partita, Handanovic si è meritato il fatto di essere tornato titolare. Io credo che l’Inter su questo debba fare una scelta di campo: o Onana o Handanovic. Ho visto da parte di Simone Inzaghi un tentativo. È stato fatto un po’ una sorta di assaggio mettendo Onana in Coppa. Poi si è tornati indietro ad Handanovic. Ribadisco: ieri Handanovic è stato bravo, ha fatto delle belle parate, è stato il migliore in campo. Però l’Inter su questo deve sciogliere la riserva. Io ricordo che per anni abbiamo detto: “L’Inter ha bisogno del portiere del futuro”. E Onana è arrivato per quello, è il portiere del futuro. In Coppa io non l’ho trovato così brillante però è la prima partita, ci sta. Contro il Bayern, assolutamente ci sta… Non l’ho visto ancora ovviamente sicurissimo perché è normale, sei alla prima gara. L’Inter però su quello deve fare una scelta».

MOMENTO DI PASSAGGIO – Marani ha proseguito. «L’Inter ieri ha sofferto molto, che continua a fare fatica. La dico in maniera provocatoria, ieri forse con Juric in panchina presente sarebbe stata ancora più dura per l’Inter per le motivazioni finali, perché la partita è stata decisa all’ultimo. È un momento di passaggio per l’Inter su vari fronti: tecnico, di risultati e anche societario perché è evidente, per quello che ha detto anche ieri Marotta, per come ha parlato. Io, forse da solo, ho letto che non siamo poi così lontani da questo tema della successione di Zhang».