Handanovic risponde dopo la panchina, in Inter-Torino para ed è tra i migliori

Inter-Torino è stata una partita che ha visto anche la firma di Handanovic. Il capitano dopo la panchina in Champions League ha disputato una prestazione solida.

RISPOSTA IN CAMPO – Forse la panchina in Champions League ha stimolato Handanovic. Guardare la sua alternativa disputare una prestazione da migliore in campo, con annesso plauso dei giornali, potrebbe averlo punto nell’orgoglio. Sia come sia, il numero uno dell’Inter col Torino ha giocato una grande partita. Addirittura da migliore in campo secondo i rating di WhoScored.

SICUREZZA NEL GIOCO – Handanovic è stato come al solito una risorsa per il gioco, con ben 52 palloni toccati. Un dato di molto oltre la sua media di 36,5, a testimoniare le difficoltà dell’Inter a superare il pressing del Torino. Ma in questo non ha responsabilità il portiere, che anzi si è sempre dimostrato una sicurezza quando chiamato in causa coi piedi. Coi granata però ci ha aggiunto anche le parate.

PARATE CHE DANNO SICUREZZA – Gli xG totali del Torino secondo Understat si fermano a 0,59. Quindi non si è trattato di miracoli. Ma Handanovic ha risposto presente ogni volta che è stato chiamato in causa. Mettendo insieme ben 7 parate. Un valore che arriva oltre la metà delle 12 che ha prodotto nelle precedenti giornate di campionato. Sommate. Una prova senza sbavature o incertezze, che ha dato sicurezza a una squadra ancora contratta. Da capitano.