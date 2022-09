Onana titolare all’improvviso, col Bayern Monaco risponde presente

Inter-Bayern Monaco ha visto l’esordio in maglia nerazzurra di Onana. Il nuovo portiere ha messo in campo personalità e qualità risultando il migliore in campo.

FINALMENTE UN’OCCASIONE – All’improvviso il cambio che non ti aspetti. Quando le porte sembravano chiuse per Onana, se non per scelta tecnica per il problema di panchinare il capitano in un momento di difficoltà, Inzaghi ha deciso di lanciarlo titolare. All’esordio in Champions League, col Bayern Monaco, dopo la sconfitta nel derby. Non un insieme facile insomma. Ma il camerunese in campo ha risposto presente. Risultando il migliore in campo secondo i rating di Whoscored.

IL LAVORO IN PORTA – Onana non ha tremato, mostrando di avere la personalità per reggere il ruolo e certe partite. In primo luogo, ha fatto il suo lavoro in porta. Tenendo di fatto a galla l’Inter. Le sue parate totali sono 10. Per dare un riferimento e capire come è andata la sfida col Bayern Monaco, Handanovic in Serie A è a 12, ma dopo cinque giornate. Non tutto è stato perfetto. Ha rischiato un autogol su un cross deviato ed è parso un attimo insicuro nelle uscite. Ma come prima esibizione quantomeno va considerata incoraggiante.

IL LAVORO IN IMPOSTAZIONE – Anche perché oltre al suo lavoro specifico, Onana è risultato anche un fattore per l’impostazione nel gioco. Una cosa a cui Handanovic ha abituato negli anni, e che è importante mantenere. Ecco la mappa dei suoi tocchi sempre da Whoscored:

In totale sono 56, un numero notevole anche per i portieri abituati a impostare. Il numero 24 ha mostrato sicurezza, anche qui personalità e capacità di usare entrambi i piedi. Sia nei passaggi corti che nei lanci lunghi. E in questi ultimi ha mostrato qualità e precisione, dando una risorsa in più alla squadra sulle ripartenze o presunte tali. Un esordio incoraggiante. Peccato sapere già che non avrà continuità.