Inter, Lukaku tornato dal Belgio. La data del possibile ritorno in campo

Romelu Lukaku è tornato dal Belgio, dove si è recato in accordo con lo staff medico dell’Inter per sottoporsi ad altri controlli.

RITORNO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Romelu Lukaku ha fatto ritorno ad Appiano Gentile dal Belgio e ha svolto lavoro personalizzato proseguendo così nel recupero dalla distrazione ai flessori della coscia sinistra. L’attaccante dell’Inter dovrebbe saltare la partita di Champions League che si svolgerà martedì 13 settembre in casa del Viktoria Plzen e quella di campionato domenica 18 settembre tra le mura amiche dell’Udinese. Quindi il belga dovrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi dopo la pausa per le Nazionali: sabato 1 ottobre per il big match a San Siro contro la Roma.

Fonte: SportMediaset.it