Padovan: «Inter dentro il tunnel ma respira! Fuori in Champions League»

Giancarlo Padovan commenta la vittoria nel finale dell’Inter contro il Torino. Successo che non schiaccia la crisi secondo il giornalista. Poi sentenzia sulla Champions League

DENTRO IL TUNNEL − Padovan non esalta la vittoria dei nerazzurri col Torino. Serve di più. Queste le sue parole su Sky Sport: «Si è rischiato di entrare in un tunnel difficile e i fischi di San Siro prima del gol erano esemplificativi. Ma l’Inter non è uscita dal tunnel vedendo la partita di ieri. Troppo poco, primo tiro in portiere solo al 65′. Io sono pro Inzaghi perché un avvicendamento è pura follia. Ma il gioco dell’Inter vive di qualche bagliore individuale, respira solo al momento. Respirerà di più in Champions League se farà risultato col Viktoria Plzen. Secondo me vincerà anche se la qualificazione la vedo impossibile. C’è ancora tanta strada da fare».