Mangiante: «Roma-Inter, netta differenza fra le due. Ecco perché il cambio»

Due giorni a Roma-Inter, prossimo impegno di Serie A sabato alle 18. Mangiante, in collegamento da Trigoria per Sky Sport 24, mette a confronto il rendimento delle due squadre.

LIVELLO DIFFERENTE – In vista di Roma-Inter, Angelo Mangiante guarda come i giallorossi hanno affrontato le big: «Il rendimento non è da Champions League negli scontri diretti, perché ne ha giocati dieci e vinto uno soltanto contro il Napoli. Poi sei sconfitte e tre pareggi: una media, quella dei big match, che non ti porta in Champions League. Da qui le riflessioni della proprietà e il cambio di allenatore. La differenza delle due squadre è emersa anche qui: a livello di difesa l’Inter ha preso dieci gol, la Roma ventisei. Ci sono undici gol in più segnati dall’Inter, in una partita come questa la giocata albiceleste di uno fra Paulo Dybala e Lautaro Martinez può fare la differenza».